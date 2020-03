Barcellona Napoli, Setien: «Porte chiuse? Sarebbe triste»

Quique Setien, tecnico del Barcellona, ha parlato a conferenza stampa della possibilità di giocare in Champions a porte chiuse

Quique Setien ha parlato in conferenza stampa in vista del difficile match contro la Real Sociedad. Il tecnico blaugrana ha espresso la sua preoccupazione nel caso in cui si dovesse disputare il match contro il Napoli a porte chiuse.

«Giocare senza pubblico? Mi è già capitato e non è bello. In quell’occasione abbiamo vinto, però fu un po’ triste. La tifoseria è importante, ma dobbiamo seguire le indicazioni delle istituzioni competenti e nel caso faremo quello che servirà, ci sono più importanti di una partita. I giocatori stanno accettando tutto con spirito straordinario. Danno opinioni e ascoltano, sanno molto bene quello che ci serve».