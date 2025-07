Barcellona in bilico per Nico Williams: operazione in salita, cresce il pessimismo

Barcellona, si complica la trattativa per Nico Williams: nonostante le rassicurazioni al calciatore cresce il pessimismo in casa blaugrana

Il Barcellona rischia seriamente di dover rinunciare a Nico Williams. Il club blaugrana ha spinto con forza per portare l’esterno dell’Athletic Bilbao al Camp Nou, ma la trattativa si è complicata più del previsto. A pesare sono soprattutto i vincoli finanziari imposti dalla Liga e le garanzie richieste dal giocatore, che vuole essere immediatamente registrato per la stagione 2025-26.

Come riportato da Marca, in casa Barça c’è ancora speranza, ma i dubbi crescono. Il presidente Joan Laporta ha rassicurato l’entourage di Williams: secondo lui non ci saranno problemi né per Nico né per il nuovo portiere Joan Garcia. Ma la Liga ha ribadito il contrario: il club non è ancora in regola con la norma del 1:1, e per ora non può tesserare nuovi giocatori senza prima cedere elementi dell’attuale rosa.

Il presidente della Liga Javier Tebas è stato netto: «Oggi il Barcellona non può registrare Nico Williams». Intanto si moltiplicano le voci di possibili partenze per far spazio nel monte ingaggi: i nomi circolati sono quelli di Ter Stegen, Christensen e Pablo Torre, mentre Ansu Fati ha già lasciato il club per accasarsi al Monaco in prestito.

Il Barcellona resta disposto a pagare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma solo se avrà la certezza di poter registrare l’esterno basco. Il timore è che un eventuale stop a fine mercato non permetta di recuperare l’investimento, né di offrire a Williams il minutaggio necessario in vista del Mondiale 2026.

Il ritorno di Nico agli allenamenti con l’Athletic è previsto per il 9 luglio, ma gli è stato concesso qualche giorno extra. Il Barça ha quindi una manciata di giorni per sbloccare l’affare. Ma il tempo stringe.