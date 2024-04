Barcellona PSG: dove vederla, orari e probabili formazioni

Allo Stadio Montjuic andrà in scena il quarto di finale di Champions League tra Barcellona e PSG: le ultimissime e dove vedere il match

Allo Stadio Montjuic andrà in scena il quarto di finale di ritorno di Champions League tra Barcellona e PSG. Si ripartirà con il 3-2 a favore dei blaugrana maturato all’andata al Parco dei Principi: dopo il gol di Raphinha in apertura i francesi hanno ribaltato il risultato con i gol di Dembelé e Vitinha, prima che ancora Raphina e poi Christiensen completassero la rimonta. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Joao Cancelo; Pedri, de Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes; Lee, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique

BARCELLONA PSG, orario e dove vederla

Barcellona PSG gara delle ore 21.00 di martedì 16 aprile. Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5, e per gli abbonati Sky su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252). La garà sarà disponibile in streaming su NOW TV, su SkyGo per gli abbonati Sky e Mediaset Infinity.