Barcellona, Rakitic può partire a fine stagione: Siviglia in prima linea

Rakitic sempre più distante dal Barcellona: il centrocampista pensa a un ritorno a Siviglia. Le ultime sul croato

Ivan Rakitic è destinato a separarsi dal Barcellona. L’esperienza in Catalogna per il centrocampista croato volge al termine, ma potrebbe comunque rimanere in Spagna.

Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo catalano Mundo Deportivo, il Siviglia sarebbe pronto a riaccogliere a braccia aperte il vice-campione d’Europa. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro.