Barcellona, si tratta per liberare Xavi dall’Al-Sadd

Barcellona al lavoro per portare Xavi sulla sua panchina. Le ultime sulle trattative tra il club catalano e l’Al-Sadd

Stando a quanto riferito da Cadena Ser, per liberare Xavi l’Al-Sadd chiede il pagamento della clausola rescissoria fissata a 5 milioni di euro. Ma il Barcellona ha intenzione di trattare.

In mattinata una delegazione del club, di cui non faceva parte Laporta, è volata alla volta del Qatar per sbloccare la situazione il prima possibile.