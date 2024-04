Fratelli d’Italia contro Xavi: tutti uniti contro il Barcellona

Ieri sera Xavi, con l’eliminazione del Barcellona, ha unito i tifosi italiani in un fronte solido e compatto contro il Barcellona

La sconfitta del Barcellona di Xavi di ieri sera – 4-1 con il PSG con un uomo in meno – ha innalzato il tecnico spagnolo a livelli di antipatia in Italia raggiunti in precedenza forse solo da Domenech. Perchè se un italiano si mette a tifare per una squadra francese, di Parigi e di proprietà di un emiro del Qatar vuol dire solo una cosa: l’altro l’ha fatta veramente sporca. Xavi ha saputo riunire noi italiani – campanilisti per natura, ancora di più sul pallone – in un’unica grossa voce di sberleffi. Tifosi di Inter, Juve, Milan, Napoli, Roma (e tanti altri) ieri sui social si scambiavano like sui social al commento più cattivo e tagliente con un senso di fratellanza incredibile per il 2024 (e per Twitter). Il Barcellona è una squadra storica e grande del calcio europeo, ma decisamente meno amata di quanto si poteva credere. Ecco alcuni dei migliori tweet di ieri sera sul Xavi e le sue accuse contro l’arbitro.

Pensate quanto possano starmi sulle palle il Barcellona e Xavi per godere della qualificazione del PSG che mi stava sulle palle quasi più di loro Contenta in ogni caso per quel grande uomo che è Luis Enrique ❤️ — Francesca C. (@FrancescaCphoto) April 16, 2024

la scuola di Mou

Me lo immagino così mentre guardava BarçaPSG #Xavi e la legge del "a chi sputa in aria je ricasca in testa" pic.twitter.com/etFAakrIht — Yuma 💛♥️ (@_RomamoR) April 17, 2024

Eliminati il Barcellona di Xavi e l’Atletico di Someone. pic.twitter.com/0derOI3qj5 — Alessandro (@90ordnasselA) April 16, 2024

Interisti e romanisti si sono ritrovati a marciare compatti sullo stesso fronte, legati dalla magia dello Special One, uno che proprio Xavi ha sempre indicato come immagine nociva per il calcio e la sportività e che oggi probabilmente se la sta ridendo.

Vendetta e contrappassi danteschi

Xavi rappresenta fedelmente il Barça, club storicamente di ladri in campo europeo. Ieri ha spaccato tutto e insultato l'arbitro (durante e dopo) solo perché li ha trattati con giustizia. Noi il fuorigioco del Camp Nou che ci è costato una Champions non lo dimentichiamo, merda. pic.twitter.com/g5oWLBpzv9 — Supersonico (@supersonico1986) April 17, 2024

L'arbitro non è stato perfetto, ma non ha sbagliato le decisioni cruciali del match. Caro #Xavi, hai meno diritti di lamentarti rispetto a me… #BarcaPsg https://t.co/e2NGvgTDYD pic.twitter.com/YJVrkI8ciJ — Don Fabjo ⚪⚫ (@DocRiserva) April 16, 2024

Xavi ai quarti neanche doveva arrivarci pic.twitter.com/Q35UyAmVrA — Antonioesposito___ (@Anto_ni_o___) April 16, 2024

Il Milan nel 2005/06 con il gol regolare annullato a Sheva, la Juve e il rigore non dato su Pogba a Berlino fino ad arrivare a pochi mesi fa e il fallo di Cubarsi su Osimhen che l’arbitro non vede: il Barcellona ha una lunga storia con le italiane e gli errori arbitrali: ieri Kovacs e Luis Enrique hanno solo dovuto far saltare il tappo.