Barcellona, Xavi non parte per la tournée USA: il motivo

Xavi non parte con la squadra per la Tournée del Barcellona negli Stati Uniti: per lui alcuni problemi legati al passaporto

Xavi Hernandez non potrà viaggiare alla volta di Miami insieme alla sua squadra. Come informa il Barcellona, alcuni problemi amministrativi e legati al passaporto – almeno per ora – impediscono infatti al tecnico spagnolo di volare negli Stati Uniti.

I blaugrana confidano di poter risolvere presto questa situazione affinché Xavi possa raggiungere quanto prima i suoi calciatori in tournée.