Bari, Ventura: «Ci vuole chiarezza sulla multiproprietà. Parliamo di una piazza importante»

Giampiero Ventura, ex allenatore, ha parlato del Bari e della situazione societaria dopo la salvezza ai playout

RIPARTIRE – «Da chi ripartire? Non posso certo dirlo io. Dico soltanto che un giocatore come Sibilli, per esempio, giocherebbe in tutte le squadre della Serie B. Ci sono altri giocatori interessanti, è mancato l’insieme in questa stagione»

MULTIPROPRIETA’ – «Io l’ho provato a Salerno, quando la società era del patron della Lazio, Claudio Lotito. Sono situazioni molto particolari, perché non sempre c’è la disponibilità ad acquistare quello che serve. Io credo che sia giusto dire con chiarezza quali sono i programmi e gli obiettivi: soprattutto quando hai di fronte una piazza come quella di Bari, capace di portare allo stadio un pubblico che sarebbe tra i primi anche in Serie A»