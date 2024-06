Salernitana, PETRACHI è ad un passo dalla firma: c’è anche un FORTE CANDIDATO per la panchina

Salernitana, PETRACHI è ad un passo dalla firma: c’è anche un FORTE CANDIDATO come nuovo allenatore dei campani

Prende forma la nuova Salernitana. Quest’anno, dopo la brutta retrocessione incassata quest’anno, sono attesi tanti cambiamenti.

Come riportato da Gianluca di Marzio, Petrachi è in attesa di firmare un contratto biennale come nuovo ds. Per il nuovo allenatore, invece, uno dei candidati è Sottil.