Jayden Braaf: «Salernitana, possiamo fare meglio. Qui mi trovo benissimo e Martusciello ci fa giocare a calcio. Ho conosciuto Guardiola al City, è il migliore al mondo»

Le parole di Jayden Braaf, attaccante della Salernitana, sull’inizio di stagione della squadra campana in Serie B. Tutti i dettagli

Jayden Braaf, 22 anni, è un attaccante esterno in forza alla Salernitana. In Campania è arrivato in prestito dal Verona e nelle prime 8 giornate è andato a segno 2 volte. L’olandese si è raccontato a La Gazzetta dello Sport.

COME STA ANDANDO – «Mi trovo bene con tutti. Sono stato accolto bene».

I TIFOSI – «Il loro sostegno è grandioso, si è creata una bella atmosfera».

OBIETTIVI DI SQUADRA – «Il nostro vero potenziale non si è ancora visto».

SABATO ESAME SPEZIA – «Lo è ogni partita. E’ una sfida difficile ma siamo pronti».

MARTUSCIELLO – «Ci fa giocare a calcio, è schietto e ha passione, mi trovo bene» .

GUARDIOLA – «Arrivai all’Academy del City nel 2018, tante volte mi sono allenato con la prima squadra. Ero molto giovane e non sempre riuscivo a fare ciò che lui chiedeva. Per me è stato molto importante, è il migliore al mondo».