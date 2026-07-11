Baroni Verona, ritorno ufficiale in gialloblù: «Sono qui per essere protagonista»

Baroni torna all’Hellas Verona, il tecnico si presenta e rilancia le ambizioni gialloblù: le parole dell’allenatore in conferenza stampa

Marco Baroni è pronto a ripartire dal Verona. Il club gialloblù ha scelto di affidare la panchina all’allenatore, protagonista di un ritorno in una piazza che conosce bene e che ha deciso di riabbracciare con entusiasmo e grande motivazione.

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Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Baroni ha spiegato le ragioni della sua scelta, sottolineando il legame con la città, il valore dell’ambiente e la voglia di costruire un percorso ambizioso. Per il tecnico sarà fondamentale ripartire da lavoro, intensità e conoscenza del gruppo, soprattutto nella prima fase del ritiro.

Baroni Verona, il ritorno e le motivazioni

RITORNO – «Sono orgoglioso e carico di essere qui. Ho scelto di tornare per la città, per la sua gente e per il direttore che è qui al mio fianco. Verona non ha una categoria, la sua vera categoria è rappresentata dai valori della città e delle persone che la vivono. Ripartiamo dalle grandi motivazioni e dalla voglia che ho».

Parole chiare da parte di Baroni, che ha voluto mettere subito al centro il senso di appartenenza e il rapporto con l’ambiente gialloblù. L’obiettivo sarà costruire una squadra capace di rappresentare al meglio lo spirito della città.

Baroni Verona, identità e lavoro nel ritiro

LAVORO – «Dovremo svolgere un lavoro di grande qualità, intensità e determinazione. Non mi piacciono gli slogan, preferisco i fatti. Posso assicurare che siamo qui per essere protagonisti. Devo conoscere bene molti ragazzi e la prima parte del ritiro sarà molto importante, non solo per valutarli tatticamente ma per conoscere l’uomo».

Il tecnico ha quindi indicato nel ritiro un passaggio decisivo per valutare la rosa e iniziare a costruire la nuova identità del Verona. Non soltanto aspetti tattici, ma anche conoscenza umana e mentale dei giocatori.

Baroni Verona, difesa a quattro e calcio offensivo

IDENTITÀ TATTICA – «Una delle nostre certezze sarà la difesa a quattro. Sarà un Verona offensivo, anche nelle mia precedente esperienza in Serie A abbiamo cercato di essere propositivi».

Baroni riparte dunque da alcuni principi chiari: difesa a quattro, atteggiamento propositivo e volontà di giocare un calcio coraggioso. Il nuovo Verona vuole costruire una squadra intensa, organizzata e capace di recitare un ruolo da protagonista.