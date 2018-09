Baselli titolare contro l’Udinese, ma in quale ruolo?

Daniele Baselli vuole riprendersi il Toro già nella sfida contro l’Udinese, ma il ruolo resta un dubbio che Mazzarri dovrà risolvere

Alla Dacia Arena di Udine potrebbe esordire una coppia inedita per il centrocampo granata. Daniele Baselli e Roberto Soriano comporranno probabilmente la coppia centrale della mediana del Toro. Mazzarri ci sta ragionando su in questi giorni che separano la sua squadra alla delicata trasferta di Udine. Il tecnico granata ha riavuto tutti i nazionali dopo le rispettive partite, tutti tranne uno. L’ultimo a rientrare dall’impegno con il Venezuela sarà Tomas Rincon che, visti i pochi allenamenti a disposizione per preparare la sfida contro i bianconeri, domenica potrebbe partire, per la prima volta in questo inizio di campionato, dalla panchina. Difficilmente Mazzarri si separerà dal suo General ma, con il jet lag da smaltire e un Baselli che si è allenato duramente per due settimane sotto gli occhi vigili del tecnico, può essere più che una possibilità.

Con l’opzione Soriano-Baselli dal primo minuto Mazzarri potrebbe optare per il 3-4-1-2 già visto contro la Spal. Con Baselli al posto di Rincon in centro al campo, al fianco di un Meité che si sta ritagliando sempre più spazio, infatti, Soriano potrebbe andare a ricoprire il ruolo di trequartista dietro le due punte. Un ruolo che ha già dimostrato di saper ricoprire durante la sua carriera e nel quale ha già ricevuto una sorta di prima “promozione” da parte di Mazzarri. Il tecnico starebbe pensando di proporre l’ex Atalanta anche come mezz’ala nel collaudato 3-5-2. Ruolo dove ha più volte convinto e dove ha offerto le migliori prestazioni in maglia granata. In qualsiasi caso Baselli è pronto per ritagliarsi uno spazio da titolare all’interno delle gerarchie del Toro che sia da regista o da mezz’ala.