Basic Lazio, c’è l’intesa con il giocatore. Si tratta col Bordeaux

Basic si avvicina alla Lazio. Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, il giocatore avrebbe raggiunto l’intesa col club

Basic ha scelto la Lazio. Ad annunciarlo è Alfredo Pedullà, sottolineando come il club biancoceleste abbia sorpassato il Napoli e raggiunto l’intesa totale col giocatore, mettendo sul piatto un contratto pluriennale a poco meno di 1,5 milioni a stagione.

Come ricorda l’esperto di mercato, il giocatore è in scadenza nel 2022: la Lazio avrebbe offerto 6,5 milioni per portarlo a Roma, mentre i francesi ne richiedono 3 in più. Nei prossimi giorni Lotito cercherà di alzare l’offerta ed affondare il colpo.