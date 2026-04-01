Bastoni pesantemente accusato dai giornali dopo Bosnia Italia: partita horror e rosso che condanna gli azzurri! Così han giudicato la sua prestazione

Bastoni è stato attaccato dai giornali dopo l’espulsione nella finale playoff Mondiali in Bosnia Italia. Ecco i giudizi

La notte nera della Nazionale azzurra lascia scorie pesantissime e apre ufficialmente il processo ai colpevoli della disfatta. Sul banco degli imputati ci finisce, inevitabilmente, il perno della retroguardia. Alessandro Bastoni certifica la propria crisi personale con un intervento scellerato contro la Bosnia che costa a lui il rosso e all’Italia i Mondiali. Il centrale sta attraversando un periodo di grande flessione psicofisica, culminato in una prestazione disastrosa nella sfida più delicata della stagione.

Il momento no del difensore e il ciclone mediatico

L’errore commesso a Zenica rappresenta il punto più basso di un periodo già teso. L’opinione pubblica e la stampa sportiva non hanno fatto sconti: tutti i quotidiani in edicola lo indicano come peggiore in campo. L’ingenuità commessa ha costretto la formazione azzurra a rincorrere l’avversario in inferiorità numerica, compromettendo il sogno iridato. La pressione attorno al giocatore, inoltre, era già alle stelle: dopo essere finito al centro del ciclone mediatico per la simulazione che ha portato all’espulsione di Kalulu, per il difensore interista si prospettano altri giorni molto complicati.

Le pagelle della stampa: bocciatura unanime per il centrale nerazzurro

Le analisi dei tre principali quotidiani sportivi italiani sono impietose, assegnando al difensore un grave 4 in pagella. Di seguito i giudizi esatti pubblicati questa mattina.

Il duro commento de La Gazzetta dello Sport (voto 4): “Non c’è copertura nel momento in cui il debole rinvio di Donnarumma trova la testa di Demirovic: Memic scappa via, l’entrata vale il rosso. Poteva frenare? Poteva farlo: sceglie male il tempo e la frittata è fatta. Fino a quando resta in partita, si attacca a Dzeko e Dzeko non dà particolari segnali di vita: rovina tutto in un attimo. Fatale”.

L’analisi del Corriere dello Sport (voto 4) si concentra sull’impatto decisivo del fallo (riportato testualmente): “Non brilla ma si limita all’essenziale. L’entrata su Sunjic che gli costa il rosso è unn azzardo. Alla fine è la scelta che ci condanna.”

Infine, Tuttosport (voto 4) evidenzia un problema tattico e di posizione alla base del grave errore: “Quello non è il suo ruolo e l’imprudenza che commette andando a stendere Memic da ultimo uomo ne è la prova”.