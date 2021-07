Bayerm Monaco, Kahn: «Vogliamo diventare campioni nazionali per dieci volte di fila»

Oliver Kahn, nuovo amministratore delegato del Bayern Monaco, ha fissato gli obiettivi per la prossima stagione

Oliver Kahn, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha fissato gli obiettivi per la prossima stagione dei bavaresi. Le parole dell’ex portiere riportate da Itasportpress.it.

OBIETTIVI – «Il nostro obiettivo è mostrare un calcio di livello mondiale assoluto, sempre con un mix di giovani giocatori e le migliori stelle internazionali. Vogliamo raggiungere un risultato che nessun club dei migliori campionati europei ha mai raggiunto: diventare campioni nazionali dieci volte di fila. Sarebbe straordinario. Ma vogliamo anche essere in prima linea a livello internazionale e vincere sempre la Champions League. Dobbiamo pensare a come posizionarci economicamente in modo da poter raggiungere questi obiettivi. Non sarà una storia facile. Ma siamo convinti di essere ben posizionati e di poter guardare avanti a tutte queste sfide. Il Bayern ce l’ha fatta, anche se non abbiamo introiti tv come gli altri club, Ma compenseremo con la nostra cultura del successo incredibilmente forte e la capacità di vincere. Questo è il nostro vantaggio competitivo e non temo che continueremo ad avere successo nello sport sulla base della ragione economica».

NAGELSMANN – «Al Bayern il successo deve arrivare molto velocemente. Siamo convinti che con Julian Nagelsmann abbiamo esattamente l’uomo giusto. L’FC Bayern è vorace quando si tratta di ambizioni per il titolo. Julian Nagelsmann è un allenatore giovane e ambizioso. Siamo pienamente convinti che inizieremo una nuova era con lui al Bayern».