Bayern Monaco Arsenal: dove vederla, orari e probabili formazioni

All’Allianz Staium andrà in scena la sfida di Champions League tra Bayern Monaco Arsenal: le ultimissime e dove vedere il match

All’Allianz Stadium andrà in scena il quarto di finale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Arsenal. L’andata era finita con il pareggio tra le due squadre e si deciderà tutto nei 90 minuti o 120 e rigori, in caso di nuovo pari. Sul fronte le due squadre affrontano un momento delicato: gli inglesi hanno perso il primato in Premier League, mentre i tedeschi, dopo 11 anni di dominio, hanno abdicato al Bayer Leverkusen. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Davies; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. All. Tuchel.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Gabriel Martinelli. All. Arteta.

Bayern Monaco Arsenal, orario e dove vederla

Arsenal Bayern Monaco gara delle ore 21.00 di mercoledì 17 aprile. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV e su Infinity+.