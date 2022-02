ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Figuraccia Bayern Monaco, non basta Lewa: il Bochum ne fa quattro. Bavaresi sconfitti in trasferta

Brutta figura del Bayern Monaco che cade fragorosamente in casa del decisamente meno quotato Bochum. Bavaresi sconfitti per 4-2. Decisive le reti di Antwi-Adjei , Locadia, Gamboa e Holtmann. Inutile invece la doppietta del solito Lewandowski.

Era dal 1975 che i bavaresi non subivano 4 o più gol nel primo tempo di una gara di Bundesliga. Per la squadra di Nagelsmann, che aveva tante assenze, non il miglior modo per approcciarsi agli ottavi di Champions imminenti.