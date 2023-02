Sadio Mané non recupera per la sfida di Champions League del Bayern Monaco contro il PSG: disponibili invece Cancelo, Coman e Sommer

La Champions League ricomincia con il big match che vede il Bayern Monaco impegnato a Parigi con il PSG. Nagelsmann per la sfida però non potrà contare su Sadio Mané, ancora non recuperato dopo l’infortunio.

Presenti invece sia i nuovi acquisti, Sommer e Cancelo, che Coman, ex della partita.