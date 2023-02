Bayern Monaco, in arrivo una multa milionaria per Neuer

Il Bayern Monaco è pronto a multare Manuel Neuer per l’infortunio alla gamba sugli sci. Tutti i dettagli sul portiere

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Sport Bild, il Bayern Monaco sta intervenendo in prima persona per far rientrare la frattura tra Manuel Neuer e l’allenatore Julian Nagelsmann dopo l’infortunio sugli sci.

Il club tedesco avrebbe infatti organizzato un incontro per far avvicinare le due parti, infliggendo però anche una salatissima multa al portiere: gli verranno decurtati 1,6 milioni di euro dallo stipendio.