Bayern Monaco Lazio: orario, dove vederla e probabili formazioni

Bayern Monaco Lazio, all’Allianz Arena il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League: le ultime di formazione e dove vederla

All’Allianz Arena il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio . Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento tanto atteso con qualche defezione di troppo. I bavaresi nervosi e arrabbiati dopo il pari con il Friburgo. Stesso discorso in casa biancoceleste dopo la sconfitta contro il Milan tra polemiche e torti arbitrali. L’andata vinse Sarri con la rete di Immobile ma in Germania sarà tutto più difficile. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Tel; Kane. Allenatore: Tuchel. A disposizione: Ulreich, Schmitt, Kim, Guerreiro, Laimer, Gnabry, Zaragoza, Muller, Choupo-Moting.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Magro, Renzetti, Pellegrini, Lazzari, Casale, Ruggeri, Vecino, Kamada, Isaksen, Castellanos, Pedro.

Bayern Monaco-Lazio: orario e dove vederla

All’Allianz Arena andrà in scena il ritorno dell’ottavo di finale tra i bavaresi e biancocelesti con fischio d’inizio alle ore 21. La gara sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport Uno, sul canale 252 o in 4k. In alternativa anche in chiaro su Canale 5 o su Mediaset Infinity oppure sull’App Now e Sky Go scaricabili su tutte le piattaforme: Pc, Tablet e Smartphone.