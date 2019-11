Bayern Monaco: Lewandowski ha numeri da record

Lewandowski sta trascinando il Bayern Monaco a suon di gol. Il polacco ha numeri realizzativi che impressionano

Lewandowski sta tenendo numeri impressionanti in questo inizio di stagione del Bayern Monaco. Con 16 gol in 11 partite, l’ex attaccante del Borussia Dortmund è una delle ragioni per cui nonostante tutto il Bayern sia ancora vicino alla vetta.

E’ impressionante se si guardano gli Expected Goals: con 11.43, il polacco è il giocatore della Bundeslig con più gol attesi. Le 16 reti effettivamente segnate sono un indice dell’estrema prolificità di Lewandowski in fase di finalizzazione. Il polacco è insostituibile.