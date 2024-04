Furia Muller: «Gli arbitri in Champions sono la lobby di Collina»

Le parole di Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, dopo il rigore non concesso contro l’Arsenal. I dettagli

Thomas Muller si è sfogato in maniera clamorosa in conferenza stampa dopo Arsenal-Bayern Monaco di Champions League. L’arbitro non ha infatti concesso un calcio di rigore netto per un fallo di mano di Gabriel da rimessa dal fondo.

PAROLE – «L’arbitro ha visto tutto molto chiaramente. L’errore è stato troppo stupido e ingenuo per dare un rigore ha detto, ma non sta a lui interpretarlo. Il suo ruolo è solo quello di imporre le regole anche se non gli piacciono, perché il regolamento non dice ‘se non c’è volontarietà, si riparte con una nuova rimessa dal fondo’. E’ un rigore chiarissimo. Forse ha ragione Matthias Sammer che parla del trattamento delle squadre tedesche da parte della lobby dei “Collinas”».