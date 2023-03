Bayern Monaco, Muller: «Contro Messi le cose sono sempre andate molto bene in termini di risultati»

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato al termine del match vinto in Champions League contro il PSG di Lionel Messi

PAROLE – «Contro Messi le cose sono sempre andate molto bene in termini di risultati. Cristiano Ronaldo invece era il nostro problema quando giocava nel Real Madrid. Ma ho il massimo rispetto per la prestazione individuale di Messi al Mondiale, è stata incredibile. Ha trascinato tutta la squadra. Non è così facile giocare in una squadra come il Paris Saint-Germain, è difficile trovare un equilibrio di squadra. I singoli ti aiutano a vincere solo alcune partite».