Bayern Monaco, Muller: «Senza quarti di Champions non è una buona stagione»

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato in vista del match di Champions League con il Salisburgo: le dichiarazioni

LE PAROLE – «Nella gara d’andata abbiamo visto di cosa siano capaci, soprattutto davanti al loro pubblico. Non è andata come pianificato ma siamo foducioso: sappiamo cosa attenderci e non li sottovalutiamo. Dobbiamo e vogliamo raggiungere il prossimo round: se dovessimo farcela, la stagione potrebbe diventare una buona stagione di successi. In caso contrario, se dovessimo venire eliminati, non sarebbe una buona stagione per il Bayern. Però non ci penso e non sono preoccupato: le cose vanno per il verso giusto qui».