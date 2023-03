Bayern Monaco, Nagelsmann: «Non credo che Mané domani giocherà titolare»

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il PSG

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Dobbiamo evitare di concedere tempo per sistemarsi a loro, dobbiamo lasciare meno spazi possibili alle spalle della linea e fermare i passaggi destinati a Messi. Il PSG ha caratteristiche chiare, se sbagliamo certe cose ci possiamo esporre a dei rischi in contropiede. Mané? Si sta riprendendo, ma non credo domani giocherà titolare. Siamo comunque felici di rivederlo, potrà essere importante a seconda del risultato, può decidere anche entrando dalla panchina».