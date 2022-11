Bayern Monaco Pavard, il francese vuole lasciare la Baviera: le ultime

Il difensore francese del Bayern Monaco, Pavard, avrebbe rilasciato alcune esternazioni a L’Equipe sul fatto di voler lasciare la Baviera

In estate, dunque, il francese potrebbe trovarsi un’altra sistemazione. Ora il Mondiale con la Francia, poi la seconda metà di stagione con il Bayern e poi la cessione. Parole chiare per il futuro, Pavard non ci gira attorno: «Non sono contrario a scoprire un nuovo progetto. Può essere arrivato il momento. Perché non scoprire un nuovo Paese, una nuova cultura? Serve però che il progetto sportivo sia interessante».