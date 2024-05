Bayern Real Madrid, Capello duro su Kim: «Faticherà...»

Fabio Capello, ex allenatore, negli studi di Sky ha parlato di Bayern-Real Madrid e ha bacchettato l’ex Napoli Kim

Fabio Capello, ex allenatore, negli studi di Sky ha parlato di Bayern-Real Madrid e ha bacchettato l’ex Napoli Kim. Le sue dichiarazioni:

KIM – «I passaggi del Real Madrid hanno messo in difficoltà Kim, fuori posizione e Vinicius è andato in porta due volte. L’ex Napoli è andato molto in difficoltà e avrà difficoltà a giocare ancora nel Bayern».