Bayern Monaco, Salihamidzic: «L'offerta dell'Inter per Pavard era finanziariamente attraente, ma...»

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato a SportBild.

PAROLE – «Offerta dell’Inter per Pavard? L’offerta era finanziariamente attraente, ma l’aspetto sportivo viene sempre prima di tutto il resto. Benjamin è un giocatore molto importante e duttile per noi in difesa. Abbiamo obiettivi molto grandi in questa stagione, quindi non vogliamo e non possiamo fare a meno di lui».