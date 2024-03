Bayern Monaco, Tuchel si arrende: «Complimenti al Leverkusen…»

Le parole di Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund in Bundesliga

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport DE dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund in Bundesliga.

PAROLE – «Il livello di gioco era alto, ci siamo adattati, ma è mancata velocità e passione. È inspiegabile, a volte è difficile giocare dopo la sosta per le Nazionali. È successo di nuovo. Facciamo ciò che è in nostro potere. Nelle ultime settimane abbiamo giocato bene, con l’atteggiamento giusto. La partita l’avevamo preparata in un certo modo. Ovviamente per noi quest’anno è difficile affrontare le gare con la giusta grinta e passione. Dopo la partita di oggi non ho bisogno di dirvi nulla, solo congratulazioni al Leverkusen».