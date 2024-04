Bayern Monaco, Zidane per il rilancio

Zidane potrebbe tornare ad allenare a distanza di tre anni e farlo per rilanciare il Bayern Monaco dopo una stagione deludente

Per provare a ripristinare l’ordine delle cose dell’ultimo decennio a Säbener Strasse stanno valutando anche l’ipotesi di affidare la guida tecnica a Zinédine Zidane, nome che già da tempo gravita intorno al Bayern, ma il cui matrimonio non si è mai celebrato. In Spagna si parla di telefonate già partite per capire quali siano le intenzioni del tre volte campione d’Europa con il Real Madrid, fermo da tre anni dopo aver lasciato proprio i Blancos. Lo scrive Tuttosport.