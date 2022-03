Beckham: «Ho deciso di ritirarmi dopo aver giocato contro di lui». Le parole dell’ex centrocampista inglese

David Beckham, al Sun, è tornato sul suo addio al calcio.

Queste le sue parole: «Quando giocavo al Psg, abbiamo affrontato il Barcellona in Champions League. E’ stato lì che ho deciso di ritirarmi. Nel momento in cui Messi ha giocato contro di me e mi correva davanti. Ricordo che eravamo in vantaggio, poi è entrato lui e ha subito segnato. Devo dire che quelle partite mi sono comunque piaciute. Nonostante la mia età abbiamo fatto cose importanti e non abbiamo perso contro quel Barcellona».