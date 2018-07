Belgio-Giappone, ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018: le info per vedere la partita in diretta tv e in streaming, probabili formazioni, precedenti e curiosità

Belgio-Giappone è il sesto ottavo di finale dei Mondiali di Russia 2018. Le due squadre si affrontano lunedì 2 luglio alle ore 20 alla Rostov Arena di Rostov sul Don, città dell’occidente meridionale russo. Il Belgio guidato dal ct Roberto Martinez arriva all’appuntamento dopo aver concluso a pieni punti la fase a gironi contro Panama, Tunisia e Inghilterra; più complicato è stato il cammino del Giappone di Akira Nishino, approdato agli ottavi di finale grazie al maggior numero di punti fair play rispetto al Senegal (con cui, nel girone vinto dalla Colombia, condivideva l’identica differenza reti). Chi avrà la meglio tra Belgio e Giappone, venerdì 6 luglio alle ore 21 affronterà ai quarti di finale la vincente di Brasile–Messico.

Belgio-Giappone verrà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Canale 5 e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD), qui con l’irriverente commento della Gialappa’s Band. La gara potrà essere seguita anche in streaming su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. Gli aggiornamenti di Belgio-Giappone saranno fruibili anche in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Belgio-Giappone, probabili formazioni

QUI BELGIO – Il ct Martinez, dopo le turnazioni messe in atto nell’ultima gara contro l’Inghilterra, tornerà a schierare i suoi titolarissimi. Così, Belgio in campo con Courtois tra i pali, linea difensiva formata da Alderweireld, Boyata e Vertonghen. Centrocampo pieno di qualità con Meunier, Witsel, De Bruyne e Carrasco che si scaldano per iniziare la gara; in zona offensiva, sono pronti Eden Hazard, Mertens e Lukaku.

QUI GIAPPONE – Il ct Nishino, dopo il 4-4-2 schierato contro la Polonia, è pronto a tornare al rodato 4-2-3-1. Nipponici così probabilmente in campo con Kawashima in porta, Sakai, Yoshida, Shoji e Nagatomo in linea di difesa; in mezzo al campo sono pronti Shibasaki e Hasebe. Sulla trequarti ecco Kagawa, Inui e Haraguchi ad agire alle spalle dell’unica punta Osako.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, R. Lukaku, E. Hazard.

GIAPPONE (4-2-3-1): Kawashima; Sakai, Shoji, Yoshida, Nagatomo; Shibasaki, Hasebe; Kagawa, Inui, Haraguchi; Osako.

Belgio-Giappone, curiosità e statistiche

I precedenti tra Belgio e Giappone sono 5: bilancio di una vittoria belga, due pareggi e due vittorie nipponiche.

e sono 5: bilancio di una vittoria belga, due pareggi e due vittorie nipponiche. L’ultimo confronto tra le due Nazionali risale al novembre scorso: in amichevole, prima vittoria dei ‘Red Devils’ sul Giappone (a Bruges, 1-0 firmato da Romelu Lukaku).

Belgio e Giappone si sono già affrontate una volta in Coppa del Mondo : nel 2002, nella fase a gironi del torneo nippo-coreano, le due selezioni pareggiarono 2-2.

e si sono già affrontate una volta in : nel 2002, nella fase a gironi del torneo nippo-coreano, le due selezioni pareggiarono 2-2. Il Belgio sta disputando il suo tredicesimo Mondiale di calcio: il miglior risultato per i ‘Red Devils’ è datato 1986, con il quarto posto raggiunto in Messico.

sta disputando il suo tredicesimo di calcio: il miglior risultato per i ‘Red Devils’ è datato 1986, con il quarto posto raggiunto in Messico. Giappone al suo sesto Mondiale : il primo disputato dai nipponici fu nel 1998 in Francia, mentre i migliori risultati sono arrivati con l’approdo agli ottavi di finale nel torneo casalingo del 2002 e nel 2010 in Sudafrica.

al suo sesto : il primo disputato dai nipponici fu nel 1998 in Francia, mentre i migliori risultati sono arrivati con l’approdo agli ottavi di finale nel torneo casalingo del 2002 e nel 2010 in Sudafrica. Nella fase a gironi del Mondiale in corso, il Belgio ha fatto registrare il miglior attacco (9 reti segnate) e la miglior differenza reti (+7).

Belgio-Giappone, l’arbitro della partita

Belgio-Giappone, gara degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018, sarà diretta dall’arbitro Malang Diedhiou. Senegalese, 45 anni, nell’attuale torneo ha già diretto due gare della fase a gironi: Costa Rica-Serbia (0-1) e Uruguay-Russia (3-0). Diedhiou non ha mai diretto le selezioni maggiori di Belgio e Giappone (vanta solo una direzione del Belgio Under 17 e del Giappone Olimpico).