Belgio Italia, Nainggolan: «Tifo per entrambe, queste partite preferisco non giocarle»

Radja Nainggolan ha parlato in vista del quarto di finale di Euro 2020 tra Belgio e Italia

Il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan ha parlato ai microfoni del Messaggero sulla prossima sfida tra Belgio e Italia.

BELGIO ITALIA – «Non mi schiero, sono simpatizzante di entrambe. Faccio il tifo in parallelo ma questa volta sono una contro l’altra»

GIOCARE LA GARA – «Sono molto emotivo, queste partite preferisco non giocarle perché non giocherei come vorrei. Come quando devo affrontare il Cagliari o la Roma, difficile per uno che si affeziona a queste squadre. Preferisco guardarle»

ITALIA – «Mi piace che chi entra fa la differenza: Pessina, Chiesa e Belotti sono stati decisivi agli ottavi. Contro l’Austria si è giocato con la testa giusta»

DIFFERENZE – «Il Belgio ha più individualità, Martinez conta su Lukaku, De Bruyne e gli Hazard: sempre se recuperano. Sarebbe una grave perdita per il Belgio, la stanno vivendo con molta pressione»

LUKAKU – «Un professionista serissimo, sgarra quando è in vacanza ma prima delle partite non sbaglia niente»

FLORENZI – «Non ho sentito Ale, ma sicuramente avrà il broncio perchè sta recuperando dall’infortunio e lui vuole giocare»