Belgio, Martinez su Eriksen: «Eravamo sotto shock» – VIDEO

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Russia. Le sue parole su Christian Eriksen.

«I giocatori sono a conoscenza delle condizioni di Eriksen. È stato uno shock per tutti. Nel nostro girone ci sono nazionali che giocano o hanno giocato con lui. Speriamo che si riprenda in fretta. Dobbiamo giocare questa partita? Siamo qui per fare il nostro lavoro, ma non è stata una preparazione ideale”. Parole espresse prima delle ultime notizie confortanti che rivelano di un Eriksen in grado di respirare e parlare».