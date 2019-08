Ben Yedder Monaco: il coronamento di una grande stagione

Ben Yedder va a Monaco dopo una stagione strepitosa a Siviglia. L’attaccante francese è un profilo estremamente tecnico

Dopo il terribile esordio contro il Lione, il Monaco ha effettuato un importante innesto di mercato, acquistando Ben Yedder per 40 milioni. L’ex attaccante del Siviglia proviene dalla migliore stagione della sua carriera, in cui ha realizzato ben 18 gol.

Minuto fisicamente, si tratta di un attaccante molto agile e bravo ad agire in spazi stretti. In lui si vedono molte delle caratteristiche del Futsal, sport da cui proviene, in particolare per quanto riguarda la capacità di tenere il pallone attaccato al piede. Può fare la differenza in un calcio come quello francese.