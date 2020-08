Benatia: «Hakimi mi ha chiamato prima di firmare con l’Inter. Zyech? Totti lo voleva ma…»

Medhi Benatia ha parlato in una lunga intervista a Sportweek: queste le parole del difensore marocchino

HAKIMI – «Hakimi è forse la punta di diamante della generazione di talento che sta crescendo in Marocco. Già ora è tra i cinque esterni difensivi più forti in Europa, tra un paio d’anni sarà a contendersi il primo posto del podio con Alexander-Arnold del Liverpool. In questo momento, ma solo in questo momento, l’inglese è un pochino più forte. Hakimi mi ha chiamato prima di firmare per l’Inter: gli ho detto che l’Italia era la scelta migliore che potesse fare. Di più: è una scelta perfetta perché lo farà crescere dal punto di vista tattico. Lo volevano tutti, PSG e Bayern in testa, ma da voi potrà affinarsi e completarsi, soprattutto con un allenatore come Antonio Conte, preparato e vincente».

ZYECH – «Io avevo provato a portarlo alla Roma e lui ci sarebbe venuto di corsa. Parlai con Totti e Dzeko, dissi loro: “È quello che ci vuole per voi”. Da dirigente, Francesco fece di tutto per concludere la trattativa, ma Pallotta decise che sarebbe stata una spesa eccessiva e non se ne fece niente».

FUTURO – «A gennaio scade il mio contratto con l’Al-Duhail, il club del Qatar dove sto giocando. Potrei rimanere qui, ma anche tornare in Europa. E, in questo caso, l’Italia sarebbe sempre la mia destinazione preferita».