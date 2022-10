Benevento, Cannavaro: «Guardo il bicchiere mezzo pieno»

Le parole di Cannavaro dopo il debutto con il Benevento: «Mi ha fatto piacere tornare in un campionato italiano»

Fabio Cannavaro ha commentato il pareggio con l’Ascoli al suo debutto in Serie B con il Benevento. Di seguito le sue parole a Sky Sport.

«Io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo sofferto un po’ il primo tempo perché i ragazzi hanno questa paura che dobbiamo cercare di togliere. Avvertivo questa sensazione. Ho cercato di avere un po’ più di gente avanti, i nostri quinti ragionavano più da difensori che da centrocampisti aggiunti. Nel secondo tempo abbiamo perso 3 giocatori e ne ho inseriti 3 esperti, che conoscono la categoria e possono fare la differenza. Fisicamente non stanno ancora benissimo ma questo lo sapevo. C’è da lavorare. Ho detto ai ragazzi di stare sereni, devono giocare a calcio ma con la cattiveria, la scaltrezza che ci vuole nel campo di gioco. Non sono emozionato perché ormai alleno da tanti anni, però mi ha fatto piacere tornare in un campionato italiano anche se di Serie B. Ritrovo ex compagni, tanti amici. Sono contento».