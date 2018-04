L’allenatore del Benevento, Roberto de Zerbi, esprime la sua emozione dopo la storica vittoria sannita a San Siro contro il Milan

Anche se non servirà a evitare la retrocessione, la vittoria del Benevento a San Siro contro il Milan resterà comunque nella storia del club sannita. E’ il primo successo in trasferta in Serie A delle ‘Streghe’. E arriva lì, nella ‘Scala del calcio’. Nella serata del ‘Meazza’, l’emozione dilaga tra i giallorossi, dai tifosi al presidente Vigorito, fino a Roberto De Zerbi. L’allenatore giallorosso, intervenuto dopo la gara, ha espresso così la sua soddisfazione: «Vincere a San Siro non servirà per la classifica ma rimarrà nella storia mia e del Benevento. E’ una grande serata dopo un anno sofferto. Un premio che conterà poco ma che mi tengo stretto – ha dichiarato l’allenatore a Sky Sport – Abbiamo fatto pochi puntimper una serie di motivi, ma i giocatori che sono arrivati a gennaio sono stati importanti. Altre volte abbiamo commesso errori banali che hanno rispecchiato la classifica».

De Zerbi ha poi proseguito: «Stasera ho rivisto Rino Gattuso dopo quel Foggia-Pisa che premiò lui. Prima della gara gli ho fatto i complimenti perché sta facendo un lavoro eccezionale con una squadra che gioca bene. E’ chiaro che, anche il gol di Iemmello, mi ha fatto tornare il pensiero a quella sera. Ma quella delusione non si cancella e si guarda avanti. Il presidente Vigorito? Ho un bellissimo rapporto con lui, è una persona che si trova difficilmente nel calcio. Futuro? Non ne abbiamo ancora parlato. Eravamo considerati la barzelletta d’Italia e anche lui sentiva questa cosa, è stata una bella molla. Gioco? Sarebbe presuntuoso concentrarmi solo su una fase, studio ogni giorno per migliorare».