Benevento, Stellone convinto: «Faremo grandi cose»

Le parole di Roberto Stellone, allenatore del Benevento, dopo la sconfitta contro il Cagliari. Tutti i dettagli

Roberto Stellone ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 del Benevento sul campo del Cagliari.

PAROLE – «Oggi sono ancora più convinto e lo dico perché ho visto una squadra che ha messo in campo tante cose, nonostante il momento negativo. Il nostro cammino per salvarci sarà che mancano quattordici partite, a noi bastano cinque vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Abbiamo tutte le carte in regola per salvarci con tranquillità».