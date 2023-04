Benfica-Inter, le pagelle di Inzaghi: «Mago Simone non poteva prepararla meglio»

Benfica-Inter, le pagelle dei quotidiani sportivi il giorno dopo l’impresa del da Luz: grandi voti per Simone Inzaghi

C’è esaltazione per come Simone Inzaghi ha preparato la sfida del da Luz e i voti dei quotidiani sportivi, in edicola il giorno dopo l’impresa dell’Inter, lo confermano.

8 pieno in pagella per il tecnico che, in bilico fino all’altro giorno, si è guadagnato un nuovo attestato di fiducia dopo aver preparato come meglio non poteva una partita sulla carta delicatissima.