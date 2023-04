Benfica, Joao Mario avvisa: «Contro l’Inter sarà una gara diversa»

Joao Mario, centrocampista del Benfica, ha parlato dopo il ko contro il Porto e in vista del match di Champions di martedì

LE PAROLE – «È stata una partita strana, non siamo riusciti a mantenere il possesso come al solito. Lo abbiamo pagato a caro prezzo, ma siamo ancora avanti in classifica: abbiamo sette punti, non è cambiato nulla. Martedì abbiamo un’altra gara contro l’Inter, dobbiamo fare una prestazione differente. Manca ancora molto alla fine del campionato, ma siamo ancora primi in classifica».