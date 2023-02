Benfica nei guai? Dal Portogallo: accuse di combine per l’ingresso in Champions

Il Benfica è accusato di combine nella stagione 2017/18 per qualificarsi in Champions League all’ultima giornata di campionato

É il periodo di guai con la giustizia per le squadre europee. L’ultima in ordine cronologica è il Benfica. Secondo quanto riportato da CNN Portugal. I portoghesi sono accusati di aver organizzato una combine all’ultima giornata nella stagione 2017/18 per la qualificazione alla Champions League.

In quella circostanza il Benfica sconfisse la Moreirense 1-0, mentre lo Sporting Lisbona, a pari punti al secondo posto, perse in casa del Maritimo per 2-1. Nei giorni prima delle due partite ci fu una fitta corrispondenza tra i presidenti dei due club di Lisbona, con in mezzo un derby pareggiato 0-0 e un’intercettazione che riporta: «Non ho dubbi che noi due ne sappiamo di più mentre dormiamo che da svegli».