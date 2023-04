Benfica, Schmidt: «Credo in una vittoria a Milano nel ritorno»

Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato a Eleven dopo la sconfitta in Portogallo contro l’Inter. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «È stata una partita difficile. Penso che entrambe le squadre abbiano avuto le loro possibilità, purtroppo non abbiamo sfruttato le nostre. Siamo rimasti in partita, i giocatori hanno dato tutto. Abbiamo creato buone situazione ma abbiamo subito il secondo gol su rigore. Questa è la storia della partita”, ha detto il tecnico ai microfoni di Eleven. “La sconfitta in casa ovviamente non va bene ma è solo il primo atto. Dobbiamo sempre credere in noi stessi. L’episodio del rigore è stato sfortunato, avremmo potuto averne uno o due a nostro favore… L’Inter ha giocato con maggiore efficacia, dobbiamo farlo anche noi tra una settimana. Credo in una vittoria a Milano? Certo».