Bennacer: «Rigore? Koulibaly mi ha toccato, era sulla mia strada…». Le parole del centrocampista del Milan

Nell’intervallo di Napoli Milan Ismael Bennacer ha parlato in questi termini del contatto con Koulibaly nell’area partenopea. Orsato ha deciso di non assegnare rigore.

Le sue parole: ««Il Napoli gioca bene, proviamo a cercare di recuperare palla alta ma è difficile. Comunque ci siamo, dobbiamo continuare. Rigore? Non lo so, mi ha toccato, vero che non ha fatto niente ma era sulla mia strada».