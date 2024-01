Karim Benzema è stato uno dei colpi più importanti del calciomercato estivo per quanto riguarda il campionato dell’Arabia Saudita, ma ora avrebbe preso un’altra decisione

L’attaccante francese, infatti, nelle ultime settimane è finito nel mirino della critica in Arabia per le sue prestazioni sul campo. Nell’ultimo mese non ha reso secondo le aspettative dei tifosi dell‘Al-Ittihad che gli hanno affibbiato anche un soprannome come presa in giro. In questi l’ex Real Madrid avrebbe maturato la decisione di voler tornare in Europa, rinunciando a tantissimi soldi. Difficile capire ora dovrebbe potrebbe andare a giocare, ma la cosa certa è che in Arabia Saudita lui non vuole restare.

Non è il primo e forse non sarà nemmeno l’ultimo, anche Jordan Henderson ha manifestato la sua intenzione di voler tornare in Europa e la Juve si è mossa con largo anticipo, con Cristiano Giuntoli in prima linea, per superare la concorrenza. Da capire la fattibilità, anche economica, dell’affare e di un rientro anticipato dopo le cifre spese dai sauditi per avere questi giocatori, Karim in primis.