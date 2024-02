Bergomi dopo la morte di Brehme: «Era una bella persona...»

Giuseppe Bergomi in lacrime durante un collegamento con Sky Sport per ricordare Andreas Brehme, scomparso oggi

BERGOMI – «Ho parlato con Zenga che lo ha sentito dieci giorni fa. Io l’ultima volta che l’ho sentito sarà stato 20 giorni fa, mi ha detto che sarebbe venuto a vedere le partite con la Salernitana e l’Atletico. Non ce lo saremmo mai aspettati. Ora siamo in attesa di capire l’evolversi della situazione per andarlo a trovare. Era una bella e grande persona, ci mancherai tanto».