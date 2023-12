Bergomi: «L’Inter gioca sempre dopo la Juve, non è scontata una risposta»

Giuseppe Bergomi dice la sua sulla lotta a distanza tra Juve ed Inter per lo Scudetto: l’analisi del noto opinionista

Giuseppe Bergomi, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della sfida che l’Inter dovrà giocare stasera contro l’Udinese.

LE PAROLE – «Non la definirei paura, ma pressione. L’Inter gioca sempre dopo, è la quinta volta che deve rispondere alla Juve e non è scontato. Affronta una squadra che ha fisicità, velocità e forza fisica. L’Udinese è facile da battere, ha battuto il Milan in casa. L’Inter deve avere grande attenzione, sapere leggere momenti, fare una difesa attenta, tutte prerogative che come la Juve fino adesso ha messo in campo. Stasera è una partita pericolosa».