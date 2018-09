Bernardeschi mezzala in Italia-Polonia: Mancini lo prova e Allegri valuta

Mancini pensa al 4-3-3 per Italia-Polonia con Bernardeschi mezzala: “prove tecniche” di ciò che vedremo con la Juventus di Allegri?

Federico Bernardeschi mezzala titolare nel 4-3-3 dell’Italia che Roberto Mancini pensa di schierare nel match di domani contro la Polonia? L’idea è sempre più consistente e il commissario tecnico azzurro pensa di lanciare da titolare il calciatore della Juventus domani sera a centrocampo. La versatilità nei ruoli per un calciatore oggigiorno è fondamentale e il Mancio lo ha provato nel centrocampo a tre insieme al regista Jorginho e la mezzala della Roma, Pellegrini. In attacco contro la Polonia il tridente verrebbe così formato da Federico Chiesa alto a destra insieme a Lorenzo Insigne e Mario Balotelli. Bernardeschi da mezzala andrebbe ad occupare il ruolo di Benassi che, per l’occasione, andrebbe a sedersi in panchina.

Del resto l’ipotesi di un Bernardeschi mezzala fa gola anche alla Juventus e al suo allenatore Massimiliano Allegri che in più di una occasione ha dichiarato pubblicamente di farci un pensierino in merito. Concetto ribadito, tra l’altro, anche nel post-partita di fine agosto contro la Lazio: «Federico è cresciuto molto fisicamente, è in una buona condizione e direi che è in grado di fare anche la mezzala». Lo stesso ex calciatore della Fiorentina a inizio stagione aveva votato pubblicamente sì all’ipotesi: «Da un punto di vista personale, se c’è l’occasione di imparare un altro ruolo rispetto a quello che si fa abitualmente, penso alla mezzala non è un problema ma un piacere e un’opportunità in più per migliorare. Credo che nel calcio moderno servano più conoscenze possibili. A parte il centrale difensivo, dove magari farei fatica, direi che posso mettermi a disposizione per tutto». Sarà questa la naturale evoluzione del calciatore nativo di Massa Carrara per trovare ancora più spazio nelle rotazioni bianconere?