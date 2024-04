Bernardo Silva, addio al City: ultimo treno per il Barcellona

Bernardo Silva in estate potrebbe lasciare il City e il Barcellona lo avrebbe messo nel mirino come innesto di qualità

Bernardo Silva in estate potrebbe lasciare il City e il Barcellona lo avrebbe messo nel mirino come innesto di qualità per il mercato estivo.

Una mossa per provare a convincere anche Xavi a restare sulla panchina blaugrana anche l’anno prossimo. La clausola del portoghese è di 58 milioni di euro. La realtà è che il centrocampista portoghese ha già preso seriamente in considerazione l’idea di lasciare il City la scorsa estate. Era molto entusiasta dell’opzione del Barça, ma anche il Paris Saint-Germain si è mosso per lui in modo potente. Alla fine è rimasto e ha prolungato il suo contratto, ma fonti vicine al calciatore portoghese sottolineano che quest’estate può già prendere la decisione definitiva di lasciare Manchester se riceverà un’offerta che lo soddisfi a livello sportivo. Lo scrive il Mundo Deportivo.