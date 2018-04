Bernat in, Alex Sandro out: ecco il piano della Juve

La Juventus è pronta a salutare Alex Sandro. I bianconeri seguono Juan Bernat del Bayern Monaco: le ultimissime notizie

La Juventus saluterà Alex Sandro al termine della stagione. Il giocatore brasiliano sta disputando un’annata al di sotto delle attese ed è pronto a fare le valigie. I bianconeri sperano di incassare 60 milioni di euro dalla cessione del laterale che ha molto mercato in Premier League e piace soprattutto al PSG. Il calciatore bianconero può andare via insieme a Kwadwo Asamaoh, corteggiato dall’Inter. Arriverà Leonardo Spinazzola, ora all’Atalanta. I bianconeri seguono anche Juan Bernat, terzino sinistro classe 1993 di proprietà del Bayern Monaco.

Il giocatore spagnolo ha collezionato appena 7 presenze in campionato (in 5 circostanze è partito dalla panchina) e una in Champions (il debutto contro il Siviglia l’altra sera, è stato rimpiazzato a fine primo tempo da Rafinha) per un totale di appena 585 minuti in campo (a inizio stagione è stato frenato da un grave infortunio). Il giocatore ha un contratto fino al 2019 e può cambiare aria. Il giocatore ha caratteristiche simili a quelle di Alex Sandro: abile in fase offensiva, può ricoprire più ruoli, giocando anche nei tre d’attacco. I rapporti con il Bayern Monaco sono ottimi e potrebbero indurre la Juve a bussare alle porte dei bavaresi. Secondo Tuttosport l’affare non è impossibile. Nel mirino poi c’è sempre Matteo Darmian, classe ’89 del Manchester United.